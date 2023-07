Botafogo x Vasco: equipes serão comandadas por interinos no Clássico da Amizade

Botafogo e Vasco vivem momentos distintos na temporada. Atualmente, o Glorioso soma 30 pontos e é líder isolado do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruz-Maltino tem apenas nove e está na zona de rebaixamento, em 18º. Entretanto, apesar disso, os dois times chegam com uma similaridade para o Clássico da Amizade deste domingo: hoje, ambos são comandados por técnicos interinos.

No caso do Vasco, quem estará à frente do time é William Batista , treinador do sub-20. Ele assumiu a equipe desde a saída de Maurício Barbieri e vai para seu segundo jogo com o Gigante da Colina.

Já no Botafogo, a escolha do interino ficou inserida dentro da parceria multiclubes da Eagle Football Holdings, de John Textor. Cláudio Caçapa , que é ex-zagueiro e atualmente auxiliar do Lyon, comandará o time até que o substituto de Luís Castro seja definido.

COMO OS DOIS TIMES FICARAM SEM TÉCNICO

Luís Castro deixou o Botafogo na última sexta-feira. O Alvinegro se recuperou de um Estadual ruim e começou o Brasileirão de forma avassaladora. Além de ser o líder, a equipe igualou o recorde do São Paulo de 2011 de melhor início da era dos pontos corridos. Apenas o Glorioso e o Tricolor Paulista conseguiram vencer os cinco primeiros jogos da competição.

O bom desempenho chamou a atenção do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que apresentou uma proposta ao treinador. Castro aceitou e se transferiu para o clube de Cristiano Ronaldo. Internamente, lideranças do Botafogo não gostaram da maneira como a saída do cargo foi conduzida pelo técnico ( clique aqui e saiba mais ). Além disso, ele foi xingado e vaiado no jogo de quinta-feira, contra o Magallanes, seu último à frente do Glorioso.

No Vasco, o caminho foi o inverso com o então técnico Maurício Barbieri. O Gigante da Colina teve bom desempenho no Estadual e foi o segundo colocado da Taça Guanabara. Todavia, não conseguiu manter o nível na sequência da temporada.

O Cruz-Maltino foi eliminado da Copa do Brasil ainda na segunda fase, pelo ABC, em São Januário, e amargou uma sequência de dez jogos sem vencer no Brasileirão. A pressão foi tão grande que culminou numa confusão generalizada na Colina Histórica logo após o revés para o Goiás. No dia seguinte, 23 de junho, o Vasco oficializou a saída do treinador.

Em tempo: Botafogo e Vasco medem forças neste domingo, a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.