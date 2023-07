Seleção feminina atropela Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira de futebol feminino encerrou a preparação para a Copa do Mundo em alta ao golear o Chile por 4 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha. Seis vezes eleita como melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta disputou os minutos finais da partida e mostrou estar em totais condições de jogar o principal torneio da modalidade.



Em 2023, o Brasil disputou cinco amistosos. Venceu Japão (1 a 0), Alemanha (2 a 1) e Chile (4 a 0), e perdeu para Canadá (2 a 0) e Estados Unidos (2 a 1). Disputou também a Finalíssima com a Inglaterra. Após empate por 1 a 1, acabou sendo derrotado nos pênaltis.



A expectativa agora fica para a estreia da Copa do Mundo. O primeiro desafio será diante do Panamá, no dia 24 de julho (segunda-feira), às 8h (horário de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.



Antes mesmo da bola rolar, a CBF resolveu fazer uma homenagem para a seleção ao chamar 11 ex-jogadoras que defenderam o Brasil nas gerações passadas. Participaram da ação: Marisa, Fia, Leda Maria, Pelezinha, Cebola, Flordelis, Solange, Monaliza, Magali, Nani, Andreza e Sandra Cristina.



Assim que a partida começou, o Brasil iniciou o passeio. Com apenas quatro minutos, Nycole recebeu pela direita e cruzou para Gabi Nunes, que apareceu enter duas marcadoras para cabecear no fundo das redes, no ângulo da goleira Canales.



Apesar do domínio brasileiro, o Chile chegou a assustar em alguns momentos. Aos cinco minutos, Urrutia exigiu boa defesa de Letícia. Logo depois, Araya colocou uma bola na trave em uma cobrança de falta pelo lado direito, surpreendendo a zaga do Brasil.



O susto não incomodou a seleção brasileira, que ampliou aos 28 minutos, Antônia colocou a bola na cabeça de Duda Sampaio. A volante cabeceou certeiro para fazer 2 a 0. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo. Aos 34, Luana pegou a sobra na entrada da área e chutou no ângulo.



O Brasil voltou para o segundo tempo em ritmo intenso e fez o quarto aos quatro minutos. Tamires avançou pela esquerda e cruzou para Geyse. A atacante cabeceou no canto esquerdo de Canales e fez 4 a 0. Em grande vantagem, a seleção brasileira se acomodou e "sentou" no resultado.



Com o passar do tempo, a torcida começou a pedir por Marta e frustrou os planos de Pia em poupar a camisa 10. Aos 28 minutos, ela entrou em campo e fez a festa dos mais de 15 mil torcedores presentes no estádio Mané Garrincha.



Marta lutou, chamou jogo, mas não conseguiu balançar as redes, nada que atrapalhasse a grande e última atuação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo.



A delegação do Brasil viaja, em voo fretado, com as 26 jogadoras, nesta segunda-feira, rumo à Austrália. A partida acontecerá às 5h.