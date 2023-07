Campeão mundial de boxe se aposenta por problema de memória

O australiano Jeff Horn, anunciou por meio de suas redes sociais, que irá pendurar as luvas. O boxeador tomou essa decisão por conta de um "problema de memória" e que os médicos recomendaram ele parar a carreira.



Jeff Horn, de 35 anos, surpreendeu o mundo em 2017, em Brisbane, ao derrotar o boxeador filipino Manny Pacquiao e ganhar o cinturão mundial.

Horn disse ao jornal "Brisbane Courier-Mail" que recusou uma grande quantidade de dinheiro para enfrentar outro australiano, Michael Zerafa, pois "a saúde é mais importante do que a riqueza".



"Para ser honesto, tive dificuldades, tive problemas de memória. Me disseram que, se eu continuar (a lutar), corro um grande risco de as coisas piorarem e de o meu cérebro sofrer ainda mais (danos)", disse o lutador.

A última luta do australiano foi há três anos e meio, em 2020, quando foi derrotado para o compatriota Tim Tszyu.