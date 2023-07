Ausência de investimento para substituto de Benzema teria irritado Ancelotti no Real

Espanha - Mantido no comando do Real Madrid para a próxima temporada, Carlo Ancelotti não estaria tão satisfeito com a condução da montagem do elenco espanhol. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", a não contratação de um substituto para Karim Benzema, que foi atuar no futebol saudita, teria incomodado o italiano.

O Real Madrid dá como encerrada a janela de contratações para o começo da temporada. Para o setor, o clube espanhol trouxe Joselu, que se destacou no Espanyol na temporada passada, além disso, a expectativa é de que o jovem uruguaio Álvaro Rodríguez possa evoluir e encorpar o elenco.

No entanto, Carlo Ancelotti desejaria a contratação de Harry Kane, do Tottenham, porém, a diretoria do Real Madrid descarta desembolsar algo em torno de 100 milhões de euros (R$ 522 milhões na cotação atual) para contratar o atacante inglês.

O técnico tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. A CBF espera o fim do vínculo do italiano com o clube espanhol para anunciá-lo como substituto de Tite na Seleção. Até lá, a equipe verde e amarela será comandada por um técnico interino.