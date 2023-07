Jesus pede, e Al-Hilal oferece R$ 28 milhões ao Fenerbahçe por Willian Arão

Arábia Saudita - Mal foi anunciado como novo treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus já fez indicações para reforçar a equipe árabe. E um dos nomes é um ex-jogador do Flamengo. O volante Willian Arão, atualmente no Fenerbahçe, está na mira do Al-Hilal, que já teria sinalizado com uma proposta de 5,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 28,6 milhões). As informações são do portal turco "As Marca".

De acordo com site, o clube turco deseja receber 7,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 39 milhões) para liberar o jogador, de 31 anos. Willian Arão chegou a o Fenerbahçe no ano passado, devido a indicação de Jorge Jesus. O clube turco desembolsou algo em torno de 3 milhões de euros (na cotação da época R$ 16 milhões).

Arão disputou uma temporada europeia pelo Fenerbahçe sendo titular pela equipe turca. Ele entrou em campo em 45 jogos, fez um gol e deu quatro assistência. O contrato dele vai até junho do ano que vem.