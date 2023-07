Botafogo supera adeus de Luís Castro e amassa Vasco no Nilton Santos

Rio - No primeiro jogo sem Luís Castro, o Botafogo mostrou que tem tudo para seguir muito forte na luta pelo título do Brasileiro. No Nilton Santos, sob o comando do interino Cláudio Caçapa, o Alvinegro se impôs e levou a melhor sobre o Vasco, vencendo o clássico por 2 a 0. O resultado mantém o clube de General Severiano com sete pontos de vantagem na liderança da Série A. Grêmio e Flamengo estão em segundo e em terceiro lugar.

Os dois gols do Botafogo foram marcados no segundo tempo. Aos 9 minutos, Luis Henrique abriu o placar após assistência de Tiquinho Soares. Já nos acréscimos da partida, Carlos Alberto deu números finais ao clássico, após bela arrancada e jogada individual.

Com a vitória sobre o Vasco, o Alvinegro fecha o primeiro turno com 100% de aproveitamento contra seus rivais cariocas. Antes, o Botafogo já havia vencido Flamengo e Fluminense. A derrota mantém o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento do Brasileiro com 9 pontos.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Botafogo sobre o Vasco, no Nilton Santos. O Alvinegro conseguiu criar grandes oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar. As duas primeiras chances foram por volta dos 16 minutos em lances seguidos. Pela direita, Rafael levantou a bola na medida para Tiquinho Soares, que finalizou para grande defesa de Léo Jardim. Na cobrança do escanteio, Tchê Tchê achou Adryelson que cabeceou para fora, raspando a meta do goleiro vascaíno.

Após a pressão inicial do Botafogo, a partida esfriou um pouco devido a duas substituições. Robson teve um problema físico e William teve que colocar Capasso em campo. Depois foi o próprio Alvinegro que precisou mexer: Rafael se lesionou e deu lugar a Di Plácido.

Os donos da casa se reorganizaram e no fim do primeiro tempo tiveram duas grandes chances. Primeiro após cobrança de escanteio aos 41 minutos, Júnior Santos cabeceou, a bola passou muito perto do gol de Léo Jardim. Três minutos depois, Eduardo achou bem Tiquinho, que dentro da área, deu uma bela bicicleta, mas a bola caprichosamente foi para fora.

O Vasco voltou para o segundo tempo com uma mudança: Figueiredo sofreu uma lesão no braço e acabou sendo substituído por Erick. Porém, o panorama do clássico não mudou. Com nove minutos, o Botafogo chegou ao seu gol. Tiquinho fez papel de camisa 10 e colocou Luis Henrique na cara do gol para abrir o placar para os alvinegros.

Com a vantagem do Botafogo no placar, o jogo ficou um pouco mais aberto. Aos 23 minutos, o Vasco teve uma grande chance de empatar. Após deslize da defesa, a bola sobrou para Alex Teixeira, que chegou na cara do gol, mas finalizou mal e facilitou a defesa de Lucas Perrí. Dois minutos depois, o Botafogo respondeu, novamente, em um lance de jogada área, que terminou em cabeçada de Eduardo e grande defesa de Léo Jardim.

Nos últimos minutos, o Botafogo fez algumas alterações para preservar seu principais jogadores, mas houve tempo para mais um gol. Carlos Alberto deu belíssima arrancada e em um lance de muita força e velocidade, se livrou da marcação vascaína, para ampliar e dar números finais ao clássico.