Rodrigo Caetano admite que vontade de Allan pesou em transferência para o Flamengo: 'Desejo dele'

Rio - O diretor executivo do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, abordou a transferência de Allan para o Flamengo oficializada neste domingo. Em entrevista coletiva, após o empate entre Galo e América-MG, o dirigente afirmou que o Rubro-Negro foi o único clube a realizar uma proposta e a negociação só aconteceu por desejo do volante.

"Nosso torcedor merece ficar sabendo dos detalhes da saída do Allan. Para nós já está virada essa página, mas era necessário vir aqui explicar. As negociações só avançaram por um pedido do próprio atleta. Isso acontecer lá por meados de fevereiro. Não tivemos proposta alguma que não fosse do Flamengo, agora por último. Tentamos uma extensão do vínculo dele, mas ele manteve a posição de que não era o que desejava", disse.

Rodrigo Caetano afirmou que a demora para a conclusão da negociação aconteceu porque o Atlético-MG tentou valorizar da maior forma possível o jogador.

"Seria uma irresponsabilidade não avaliarmos e tentarmos fazer a melhor venda possível de um atleta que não quer permanecer. Espero que o torcedor se sinta representado por quem quer permanecer. Isso é o que move o Galo. Não estou aqui comemorando, mas só justificando porque tivemos que tomar algumas decisões", finalizou.