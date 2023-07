Modelo internacional revela que recebeu R$ 100 mil de jogador do Manchester United: 'Não se dá dinheiro de presente'

Rio - A modelo internacional Carolina Lemos conta que recebeu um presente para lá de especial de um jogador que atua no Manchester United. Ela conta que eles viviam um affair e o craque depositou R$ 100 mil em sua conta sem sua autorização.



"A gente já estava terminando. Ele já tinha o número da minha conta, aí depositou. Eu perguntei para que ele me deu um presente se a nossa relação estava em crise. Imaginei que ele iria tentar por mais um tempo. Mas agora entendo que aquele dinheiro é um cala boca. De qualquer maneira eu não iria expor", diz.



Carolina conta que pensou em devolver o dinheiro. "Não se dá dinheiro de presente. Prefiro ganhar algo que eu vá lembrar da pessoa. Me senti usada. Queria devolver, mas prefiro ajudar pessoas. Eu gostava dele", finaliza.