Vídeo: Neymar se diz torcedor do Flamengo e rejeita atuar pelo Vasco

Rio - O atacante Neymar está de férias após a temporada pelo PSG e aproveitou para curtir o evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, no último domingo (2), em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o camisa 10 do PSG afirmou que é torcedor do Flamengo.

Neymar foi abordado por uma torcedora mirim do clube carioca pedindo um autógrafo em uma camisa rubro-negra. Nesse momento, atacante do PSG disse que também torce para o clube carioca. "Eu sou Mengão também, tá?".

O pai da menina, que é vascaíno, chegou brincar com a resposta de Neymar e afirmou que o atacante do PSG iria jogar no Vasco quando retornasse ao futebol brasileiro. O jogador, por sua vez, reagiu ao comentário inesperado como se isso não fosse acontecer.

Confira a reação de Neymar: