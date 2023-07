Presidente do Barcelona alfineta recusa de Messi: 'Queria menos pressão'

Lionel Messi surpreendeu o mundo quando recusou a proposta do Barcelona para assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos. A decisão do craque argentino não agradou os dirigentes do clube catalão, em especial o presidente Joan Laporta. Em entrevista ao jornal "La Vanguardia", o mandatário explicou a decisão do jogador e lamentou a recusa.

"Tinhamos pactado com La Liga. Estava contemplado dentro do plano de viabilidade. Comunicamos a Jorge Messi (pai do atacante), mas ele me disse que Leo havia passado um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão", disse Laporta.

Messi deixou o Paris Saint-Germain após duas temporadas. Com a dificuldade para concluir a operação para um retorno ao Barcelona, o craque argentino decidiu deixar a Europa. Em 2022/23, o jogador marcou 21 gols e 20 assistências em 41 partidas. Apesar o melhor desempenho com a camisa parisiense, foi alvo de vaias e críticas.

No PSG, Messi disputou 75 jogos, marcou 32 gols e deu 35 assistências. Ele foi bicampeão do Campeonato Francês, mas não conseguiu levar o time ao título da Liga dos Campeões da Europa. No ano passado, Messi levou a Argentina ao tricampeonato mundial com a conquista da Copa do Mundo, no Catar.