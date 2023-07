Time de Luís Castro e Cristiano Ronaldo anuncia contratação de meia que estava na Inter de Milão

Rio - O Al-Nassr, clube de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, segue agitando o mercado da bola. Nesta segunda-feira (3), o clube saudita anunciou a contratação do atacante Brozovic, que estava na Inter de Milão.



Para fechar com o croata, o Al-Nassr desembolsou 18 milhões de euros (R$ 93,9 milhões). O jogador assinou por três temporadas e receberá 100 milhões de euros (R$ 522 milhões) ao fim deste período.



Antes de fechar com o Al-Nassr, Brozovic chegou a ser cogitado no Barcelona. O meia tinha contrato com a Inter de Milão até 2026. Pela equipe italiana, foram 330 jogos e 31 gols marcados.



Quem também estava perto de reforçar o Al-Nassr era o atacante Ziyech, do Chelsea. No entanto, segundo o jornal britânico “Daily Mail”, o jogador marroquino não foi aprovado nos exames por conta de um problema no joelho.