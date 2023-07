Clube turco anuncia a chegada de dois jogadores envolvidos no esquema de manipulação de resultados

Eduardo Bauermann e Richard, dois jogadores envolvidos no esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro do ano passado, foram anunciados nesta segunda-feira (03) como novos reforços do Alanyaspor, da Turquia.

Os dois haviam sido afastados de seus respectivos clubes: Eduardo Bauermann, do Santos, e Richard, do Cruzeiro. Além dos dois jogadores, o clube turco também anunciou a contratação do brasileiro Carlos Eduardo, ex-Palmeiras.

Entre Bauermann e Richard, o zagueiro do Santos foi quem pegou o maior gancho. Ele foi suspenso por 12 jogos pela justiça desportiva. Porém, ele foi inocentado posteriormente em seu julgamento pelo STJD. O órgão, entretanto, deseja julgar novamente o jogador, dessa vez sob denúncia do artigo 243 (atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

No caso do volante, que teve passagens pelo Fluminense e pelo Vasco, ainda não houve nenhuma punição. Richard foi citado na conversa entre os apostadores e, por isso, foi afastado pelo Cruzeiro e teve seu contrato rescindido com o Ceará, clube que era dono dos seus direitos.