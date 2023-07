Cristiano Ronaldo abre porta para Al-Nassr fechar acordo com a Nike

Após fechar a contratação de do ex-treinador do Botafogo Luís Castro, o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo anunciou, neste domingo (2), um acordo com a Nike. A marca americana volta a vestir o clube saudita depois de 11 temporadas.

#النصر يتفق رسميًا مع شركة NIKE لتوريد أطقم فرق كرة القدم بالنادي للموسم المقبل

على أن يتم تفعيل العقد رسميًا ابتداءً من جولة #النصر_في_اليابان pic.twitter.com/owhIYsvH0g — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 2, 2023

A Nike forneceu materiais ao clube entre 2010 e 2012. Nos últimos dois anos, o uniforme estava nas mãos da Duneus, fornecedora de materiais esportivos saudita. A volta da empresa americana ao Al-Nassr tem relação direta com o acerto com Cristiano Ronaldo.

O craque português está com a Nike desde 2003 e possui contrato vitalício com a marca. Esse tipo de acordo, aliás, a empresa dos Estados Unidos somente mantém com outros quatro esportistas no planeta: Michael Jordan, Ronaldo, LeBron James e Kevin Durant.