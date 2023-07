Após mais empréstimo fracassado, Real admite vender ex-jogador do Flamengo

Rio - O atacante Reinier, de 21 anos, está de volta ao Real Madrid. Sem espaço com Carlo Ancelotti, o ex-jogador do Flamengo pode ser vendido pelo clube espanhol. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o jovem se tornou uma grande "dor de cabeça" para os merengues.

O Real Madrid fez um grande investimento para contratar Reinier após o fim de 2019. Na ocasião, o clube espanhol empolgado após a contratação de Vinicius Junior, que também foi relevado pelo Flamengo, desembolsou 30 milhões de euros (R$ 137 milhões na cotação da época) pelo jogador.

No entanto, diferente de Vini, Reinier jamais desabrochou nem na equipe principal, nem no Real Madrid B. Posteriormente, o jovem foi emprestado para o Borussia Dortmund e agora para o Girona, e não obteve sucesso nenhum.

O Flamengo e o Corinthians entraram em contato com o staff do jogador, mas ele não deseja voltar ao Brasil. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Real Madrid pode negociar 50% dos direitos do brasileiro, para reduzir o custo, e lucrar em uma eventual transferência futura. Ele tem contrato até junho de 2026.