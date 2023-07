Presidente do Barcelona diz que clube deve dinheiro a Lionel Messi

Lionel Messi é jogador do Inter Miami, da MLS, e fará sua estreia pela equipe estadunidense no fim deste mês. Contudo, seu nome ainda é motivo de "reboliço" dentro do Barcelona, clube que defendeu ao longo de 17 anos. Em entrevista ao jornal catalão "La Vanguardia", o presidente blaugrana, Joan Laporta, revelou que o time culé ainda deve dinheiro ao astro argentino.



Isto se deve graças ao último contrato firmado entre o jogador e o clube, que se encerrou em 2021, quando Messi deixou o Barcelona para se juntar ao Paris Saint-Germain. Devido aos problemas e restrições financeiras que o Barça vem sofrendo nos últimos anos, Laporta disse que existe uma dívida com Messi, que deve ser quitada apenas em 2025, mas que "paga religiosamente".

Em relação à tentativa de recontratar Messi, Laporta comentou que a decisão do argentino foi pela "menor pressão". Pelo Barcelona, o argentino de 36 anos conquistou quatro títulos de Uefa Champions League e 10 edições de LaLiga, além de 672 gols marcados em 778 jogos disputados pelo clube da Catalunha, entre 2004 e 2021.

"Tínhamos um acordo com a LaLiga de que dedicaríamos parte dos recursos que temos ao Messi. Dentro do plano de viabilidade foi contemplado. Nós o comunicamos a Jorge Messi. Ele me disse que Leo teve um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, ele teria continuado a ser pressionado e eu entendi a sua decisão", disse o mandatário.