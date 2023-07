Clube da Arábia saudita oficializa Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, como novo técnico

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação de Steven Gerrard como novo técnico da equipe. O clube, sétimo colocado na última edição do Campeonato Saudita, abriu conversas com o ídolo do Liverpool, recuou, mas voltou com as negociações e fechou o acordo.



Em junho, Gerrard revelou que havia negociado com o mundo árabe e rejeitado a proposta. O ex-meia dos Reds se junta ao grupo de astros da Europa que estão indo para o futebol saudita em meio ao novo projeto de investimento do governo local.

Gerrard está livre no mercado desde sua demissão do Aston Villa, em outubro de 2022, quando deixou a equipe apenas uma posição acima da zona de rebaixamento da Premier League - o clube de Birmingham terminou a competição em sétimo, garantindo vaga para a Conference League.