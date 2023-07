CBF detalha jogos de Botafogo e Vasco na tabela do Brasileirão

Nesta segunda-feira (3), a Confederação Brasileira de Futebol oficializou modificações nas partidas que serão disputadas por Botafogo e Vasco pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino e América-MG, respectivamente.

No caso do duelo do Glorioso, a partida foi remarcada para às 21h (de Brasília) do dia 15 (sábado), no Estádio Nilton Santos. O jogo havia sido marcado inicialmente para às 16h, no mesmo dia. A entidade informou que a alteração se deu por solicitação do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão.

Já o Cruz-Maltino terá de aguardar para saber a nova data do jogo contra o Coelho, marcado inicialmente também para o dia 15, às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte.

A CBF, em observação nas alterações do calendário, informou que a presença do América-MG nos playoffs da Copa Sul-Americana, no dia 11, precisou alterar a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, para o dia 15, inviabilizando o compromisso com o Vasco pelo Brasileirão. Data, horário e local seguem sem definição no site oficial da entidade.