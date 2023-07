Torcedores do Corinthians invadem motel em São Paulo e agridem atacante do clube paulista

São Paulo - O atacante Luan, de 30 anos, que defende o Corinthians, foi agredido por torcedores do clube paulista na madrugada desta terça-feira. Ele estava em um motel, localizado no bairro da Barra Funda, Zona Oeste da capital de São Paulo, quando foi encontrado pelos alvinegros. As informações são do portal "GE".

De acordo com relatos ouvidos pela reportagem do site, Luan sofreu agressões na região das costelas, mas seu estado de saúde não inspira cuidados. O jogador, de 30 anos, estava acompanhado de alguns amigos e mulheres. O clube paulista acionou a polícia para entender o que aconteceu e ainda não conseguiu contato com Luan. Uma viatura foi enviada ao motel para averiguar os fatos.

Campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016, Luan chegou ao Corinthians em 2020, após encerrar passagem pelo Grêmio. O jogador nunca conseguiu render bem no Timão. No total, ele entrou em campo em 80 jogos, 11 gols e cinco assistências. Seu contrato se encerra em dezembro.