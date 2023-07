Atacante da Seleção revela choro de Tite após eliminação na Copa do Mundo: ‘Somos seres humanos’

Rio - O atacante Raphinha fez revelações sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, contra a Croácia. Em entrevista ao “Boleiragem”, do SporTV, o jogador do Barcelona contou que Tite chegou a chorar no vestiário após a derrota no Catar.



“A verdade é que dói, dói porque a gente sabe que tinha uma seleção incrível, um elenco bom, um treinador bom. A gente sabe que tinha potencial de chegar longe e ganhar aquela Copa. O fato dele sair do campo e ir para o vestiário sem cumprimentar ninguém não faz dele menos humano ou menos treinador. Cada um tem uma maneira de digerir a derrota e a eliminação. A maneira dele de lidar foi entrar no vestiário. A gente não sabe, mas de repente ele foi para o vestiário porque não queria chorar na frente das câmeras. Querendo ou não, somos seres humanos e sofremos quando as coisas não vão da maneira que a gente quer”, afirmou Raphinha.



O atacante também lamentou que não estivesse mais em campo para ajudar seus companheiros. Ele foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo.



“Queria estar no campo. Foi o jogo que eu saí mais cedo. Particularmente para mim foi ainda pior, porque no momento eu achei que eu poderia ter feito mais naquele jogo. Eu me cobro muito e vou sempre achar que eu poderia ter feito mais. Doeu bastante”, declarou o atacante.



“Não queria ter chorado dentro do campo, mas foi mais forte do que eu. Depois que saímos, fiquei no túnel tentando entender, questionando o porquê”, completou.