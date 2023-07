Brasil perde para Itália na abertura da terceira etapa da Liga das Nações

Rio - O Brasil não estreou bem na terceira etapa da Liga das Nações de vôlei masculino. A seleção brasileira foi derrotada pela Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 20/25, 15/25 e 21/25, nesta terça-feira (4), nas Filipinas. Honorato foi o maior pontuador entre os brasileiros com 15 pontos.

O primeiro set foi bem equilibrado, mas o Brasil conseguiu abrir vantagem na reta final e conseguiu mantê-la para fechar em 25 a 23. No segundo set, a seleção brasileira chegou a abrir 4 a 0, mas cometeu muitos erros e sofreu a virada, sendo derrotada por 25 a 20.

A seleção brasileira seguiu cometendo erros no terceiro set e foi facilmente superada pela Itália por 25 a 15. No quarto set, o Brasil reagiu e chegou a equilibrar o jogo, mas na reta final a equipe italiana voltou a ter o controle do jogo e fechou a partida com 25 a 21.

Apesar da derrota, a seleção brasileira se manteve em terceiro lugar, com 19 pontos. O Brasil volta a quadra na madrugada de quinta-feira (6), às 00h (de Brasília), contra a Holanda.