Andrey Santos aparece nas redes sociais do Chelsea em treinamento

O volante Andrey Santos apareceu treinando nas redes sociais do Chelsea nesta terça-feira (4). O ex-jogador do Vasco, que se apresentou ao clube inglês no dia 28, já treina desde o dia 29. A equipe inglesa já se prepara para a temporada 2023/24 sob o comando do técnico argentino Mauricio Pochettino, que assume o lugar do interno Frank Lampard.

Andrey Santos foi vendido pelo Vasco ao Chelsea no início do ano, mas atuou pelo time carioca até o meio da temporada brasileira por empréstimo. Isso porque ele não conseguiu o visto para jogar na Inglaterra, por não ter a pontuação obrigatória quando foi contratado pelos Blues. Agora, com as atuações pela seleção brasileira, o volante chegou aos pontos necessários e já pode atuar pelo clube londrino.

A venda de Andrey ao Chelsea pode chegar a 23 milhões de euros (R$ 121 milhões). O Vasco aceitou receber 15 milhões de euros (R$ 78,9 milhões) fixos, além de outros cerca de 8 milhões de euros (R$ 42,1 milhões) em objetivos. O volante assinou contrato por cinco temporadas.

Anunciado pelo Chelsea em janeiro de 2023, Andrey, de 19 anos, é considerado um dos principais jovens da base do Vasco. Pela Série B do Brasileirão no ano passado, ele atuou em 33 jogos, fez oito gols, e foi fundamental para o acesso do Cruz-Maltino à primeira divisão. Na atual temporada, ele jogou 11 partidas e marcou um gol.