Goleiro de gigante do Brasileirão é vítima de extorsão por suposta amante

O goleiro Everson, do Atlético-MG, acionou a polícia acusando uma mulher de extorsão. Em nota divulgada, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da suspeita no dia 30 de junho. Informações inicias do colunista Léo Dias dão conta de que a investigada seria amante do jogador, de 32 anos.

Everson prestou queixa alegando estar sendo chantageado pela mulher, que ameaçava divulgar vídeos para a esposa do jogador, Rafaela Vieira.



De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita tentou atrapalhar a ação, recebeu os agentes aos gritos e pediu que vizinhos e testemunhas filmassem o cumprimento do mandado.

À imprensa, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que apreendeu aparelhos celulares, um carregador, chip telefônico, computador, pen drive, um relógio e uma camisa do Atlético-MG autografada. Todo o material apreendido passará por perícia.