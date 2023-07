Lei determina que estádios do Rio criem espaços destinados a pessoas com autismo

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto de lei que atende pessoas com TEA (Transtorno do Especto Autista). O PL 453-A/2021, que é de autoria do vereador William Siri (PSOL), obriga estádios na cidade a terem espaços reservados para autistas. O projeto sido aprovado por vereadores no dia 23 de maio e foi publicado nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Rio de Janeiro.

Com isso, todo estádio na cidade do Rio de Janeiro com capacidade superior a 5 mil lugares terão que criar um espaço reservado para receber pessoas com TEA. De acordo com o projeto de lei, cerca de 0,5% do total de ingressos disponibilizados para cada jogo tem de ser destinado a pessoas com autismo. A regra também vale para arena esportivas em geral.

Entre as adaptações, os locais terão que criar salas sensoriais, um local importante para as pessoas com autismo se ambientarem. Além disso, cada beneficiário terá direito de ser acompanhado no espaço adaptado por até três pessoas, sendo uma destas, necessariamente, gratuidade. O prazo para as adequações é de 180 dias.