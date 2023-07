Clube da Série A fecha ex-jogador do São Paulo, acusado de agredir namorada

Rio - O América-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv, da Rússia, e assinou contrato até o fim da temporada. Antes de ir para o futebol russo, o jogador de 23 anos atuava no São Paulo, clube no qual teve o contrato rescindido após ser acusado de agredir e ameaçar a ex-namorada, Amanda Nunes.



Pedrinho chega a Belo Horizonte para sua segunda passagem pelo América. A primeira foi em 2022, após vestir as camisas de Oeste, Athletico-PR e Red Bull Bragantino. Foi vendido ao Lokomotiv no início deste ano e repassado por empréstimo ao São Paulo. Após apenas dez jogos pelo Time tricolor, acabou dispensado.



Amanda Nunes procurou a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte, no bairro da Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, em fevereiro, e mostrou sinais de agressão ao abrir um boletim de ocorrência para denunciar o atacante. Nas redes sociais, já havia feito publicações sobre a importância de denunciar casos de violência doméstica, porém sem citar sua experiência pessoal diretamente.



Depois que Pedrinho já estava afastado, parte da torcida são-paulina se revoltou ao ver o nome dele na lista de inscritos para a Copa Sul-Americana, no início de abril. Duas semanas depois, prints de conversas por aplicativo de mensagens, divulgados por reportagem do UOL, mostraram o jogador ameaçando Amanda.



O atacante pediu afastamento em março "para contribuir com as investigações" e o São Paulo esperou o avanço das investigações da Polícia Civil para tomar uma decisão sobre o futuro do atleta, mas as mensagens fizeram a diretoria reavaliar o posicionamento. "Vou amassar você. Eu acabo com tudo, mas eu mato você", diz Pedrinho em uma parte do diálogo.



Sem entrar em campo desde fevereiro, o jogador já estava integrado ao elenco do América há 15 dias. Agora, aguarda o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Vagner Mancini. O time mineiro tem compromisso já nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Corinthians, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.