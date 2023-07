Antigo desejo do Vasco, Cuéllar é anunciado por clube árabe

Sonho do Vasco nesta janela de transferência, o volante Gustavo Cuéllar, que defendia o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita que recentemente anunciou Jorge Jesus como novo treinador, permanecerá no futebol árabe. O colombiano, que defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019, foi anunciado como novo jogador do Al-Shabab.

Cuéllar assinou contrato com o clube árabe até 2026, e a imprensa local estima que o Al-Shabab desembolsou cerca de cinco milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) ao Al-Hilal pela contratação do colombiano.

O Vasco mantinha conversas com o volante e sonhava em ter o jogador para esta janela de transferências. Além dele, o Internacional e o Corinthians, que chegou a enviar uma oferta oficial, também sonhavam com a contratação do colombiano.

Cuéllar fez 121 jogos com a camisa do Al-Hilal, sendo uns dos destaques do meio de campo na equipe e no futebol árabe. Nas suas quatro temporadas no futebol saudita, ele levantou o troféu nacional três vezes e foi campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita uma vez.