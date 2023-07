CNN fecha com ex-atacante do Flamengo para programa de Benjamin Back

Emerson Sheik Reprodução/SBT

Rio - A CNN Brasil acertou a contratação de Emerson Sheik, ex-Flamengo e Fluminense, como seu novo comentarista. Ele participará do programa “DominGol com Benja”, que será apresentado por Benjamin Back aos domingos no canal por assinatura.Sheik já havia trabalhado com Benja no “Arena SBT”, programa que o apresentador comandava até o início deste ano. Além dele, o também ex-atacante Kléber Gladiador e Maurício Borges, o Mano, fiel escudeiro de Benja, também estão confirmados na nova atração da CNN. Sheik e Mano ainda seguirão na emissora dê Sílvio Santos.A estreia do novo programa de Benjamin Back na CNN acontece no próximo domingo (9). O programa dominical irá ao ar sempre de 13h às 15h, trazendo o esquenta para a rodada do futebol.