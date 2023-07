Al-Ahli, da Arábia Saudita, anuncia a contratação do atacante Roberto Firmino

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou a contratação de Roberto Firmino, ex-Liverpool. O atacante, de 31 anos, que estava livre no mercado após não renovar com os Reds, onde ficou por oito temporadas, assinou contrato até 2026 com a nova equipe.

Firmino chegou a entrar em pauta no Real Madrid, recebeu outras sondagens de clubes europeus, mas se junto ao grupo de astros no futebol saudita em meio ao novo projeto de investimento do governo local - o Al-Ahli está em processo de montagem de um novo elenco após retornar à elite.

Com incentivo bilionário do governo do país, o novo clube de Roberto Firmino já acertou a contratação do goleiro Mendy, ex-Chelsea, e negocia com o atacante Mahrez, do Manchester City.