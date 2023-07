Fernando Diniz vai à CBF e assina contrato para ser técnico interino da Seleção

Rio - Na noite desta terça-feira (4), técnico Fernando Diniz, do Fluminense, foi à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para assinar contrato e assumir interinamente a seleção brasileira.

Diniz teve conversa com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e recebeu o convite para, além dos 12 meses de contrato com treinador, permanecer na comissão de Carlo Ancelotti no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. O comandante do Fluminense, no entanto, optou por assinar o vínculo e adiar a resposta sobre integrar o próximo grupo. As informações são do site "ge".

O acordo, em um primeiro momento, vai até junho de 2024. Fernando Diniz tem a chance de comandar a seleção brasileira sub-23 no torneio Pré-Olímpico, em janeiro, na Venezuela.

Com o acerto, o técnico levará outros três profissionais para a CBF em meio à espera por Carlo Ancelotti: o auxiliar Eduardo Barros e os preparadores físicos Marcos Seixas e Wagner Bertelli.

Fernando Diniz, que seguirá normalmente no comando do Flu, terá três janelas Data Fifa em 2023, com seis partidas válidas pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.