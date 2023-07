Presidente da CBF confirma acordo com Fernando Diniz: 'Vai dirigir a Seleção com toda autonomia'

Rio - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues confirmou a contratação de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira. O comandante do Fluminense foi à sede da entidade e assinou contrato até junho de 2024

Ednaldo, em entrevista ao site "ge", destacou que Diniz "vai dirigir a Seleção com toda autonomia", informou que a apresentação do técnico foi marcada para esta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília) e confirmou que Carlo Ancelotti irá comandar o Brasil na Copa América.

"Fernando Diniz foi por conta de um trabalho inovador, a partir do momento do Audax, passou por outros clubes com a mesma filosofia, mesmo método. Gostei muito da renovação que ele fez nas aplicações táticas. A proposta do jogo é quase parecida com o treinador que assumirá na Copa América, o Ancelotti."

Diniz seguirá no comando do Fluminense e irá se apresentar nas Datas Fifa. Serão três janelas em 2023 para partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.