Diniz, do Fluminense, celebra acerto para ser técnico da Seleção: 'Sonho'

Fernando Diniz falou pela primeira vez como técnico da Seleção Brasileira . Em entrevista à CBF TV, o treinador, que conciliará o trabalho à frente do Fluminense, comemorou o acerto com a entidade e destacou que tem convicção de que o trabalho dará certo.

"Um sonho para qualquer um. Uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à Seleção. É uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense. Tenho convicção de que a gente tem tudo para levar isso adiante e fazer com que dê certo", disse Fernando Diniz.

Vale destacar que o treinador foi à sede da CBF na noite desta terça-feira, 04, para firmar contrato. Em nota, a entidade afirmou que o vínculo terá a duração de um ano e começa a valer a partir dos jogos das Eliminatórias da Copa, em setembro. Assim, ele tem a chance de comandar a seleção brasileira sub-23 no torneio Pré-Olímpico, em janeiro, na Venezuela.

Com o acerto, o técnico levará outros três profissionais para a CBF em meio à espera por Carlo Ancelotti: o auxiliar Eduardo Barros e os preparadores físicos Marcos Seixas e Wagner Bertelli.

Fernando Diniz terá três janelas Data Fifa em 2023, com seis partidas válidas pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.