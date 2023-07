PSG oficializa saída de Christophe Galtier do comando

Rio - O PSG divulgou nesta quarta-feira a decisão de encerrar a passagem de Christophe Galtier pelo clube. O treinador tinha mais um ano de contrato, porém, a equipe de Paris decidiu rescindi-lo. Luis Enrique, ex-técnico da seleção espanhola e do Barcelona, irá assumir o cargo.

"Ao final da temporada 2022/2023, Paris Saint-Germain e Christophe Galtier decidiram encerrar o contrato como técnico do time principal. Todo o Paris Saint-Germain deseja agradecer Christophe Galtier, assim como seus assistentes Thierry Oleksiak e João Sacramento, pelo profissionalismo e compromisso ao longo da temporada e deseja o melhor para o resto de suas carreiras", divulgou o PSG.

Galtier assumiu o comando do PSG para disputa da última temporada europeia. No total, ele comandou a equipe em 50 partidas, com 34 vitórias, seis empates e dez derrotas. Além da conquista do Campeonato Francês e da eliminação nas oitavas da Champions League, o clube caiu na Copa da França para o rival Olympique de Marselha, também nas oitavas.

No PSG, Luis Enrique irá reencontrar Neymar, com quem viveu seu melhor momento como treinador no Barcelona em 2015. Naquele ano, comandados pelo espanhol e com um ataque formado pelo brasileiro, por Lionel Messi e Luis Suárez, o clube catalão venceu a Liga dos Campeões pela última vez.