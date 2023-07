Edição de 2023 da Meia Maratona do Cristo irá acontecer no dia 1º de outubro

Rio - A corrida maravilhosa tem edição 2023 já com data confirmada. Após grande sucesso nos últimos dois anos, a Meia Maratona do Cristo acontece no dia 1º de outubro, abrindo o calendário de celebrações do aniversário do Cristo Redentor. Após o sucesso da venda exclusiva para atletas que participaram das edições passadas, as inscrições estão disponíveis a partir desta quarta-feira, dia 5, para o público geral por meio do site meiamaratonadocristo.com.br.



Aqueles que aproveitaram o sistema de pré-venda ainda serão agraciados com um brinde exclusivo do evento. A corrida tem duas distâncias, 10km e 21 km, e inclui um percurso sem igual, repleto de cartões postais da cidade da Floresta da Tijuca, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo moderno.



Os participantes da prova terão acesso ao monumento pós-evento e retorno gratuito pelo trem do Corcovado. A MMC destinará a todos os participantes um kit composto por uma camisa e medalha (pós-prova). Como compromisso com o meio ambiente, o evento não utilizará plásticos como copos de água na hidratação dos atletas, que será feita com reabastecimento do equipamento individual (camelback, garrafa ou squeeze). O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure, responsáveis por eventos já consagrados no calendário esportivo nacional como Rei e Rainha do Mar e XC Run.