Em novo áudio, Daniel Alves reforça discurso de ato sexual consentido com jovem: 'Ela me disse que estava gostando'

Rio - Preso desde janeiro na Espanha acusado de estupro, Daniel Alves, teve novos áudios divulgados sobre o seu testemunho do suposto crime que teria cometido. De acordo com informações do programa espanhol "Código 10", de uma emissora local, o brasileiro, de 40 anos, voltou a reafirmar que fez sexo de forma consensual com a jovem, de 23 anos, na boate em que esteve presente na madrugada do dia 30 de dezembro.

"Não aconteceu nada que nós não queríamos. Sempre a tratei com muito respeito. (...). Lhe perguntei duas vezes se estava gostando e ela me disse que sim. (...) Ao finalizar, me levantei (...). Nem na cabine nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação", afirmou.

Neste áudio, Daniel afirma que a revolta da jovem, que é registrada nas câmeras da boate, teria sido por conta do seu comportamento, após o ato sexual, que segundo ele, teria sido consentido.

"Saí da cabine. E depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade que (ela) tinha ou do que eu tinha", contou.

O veterano também voltou a abordar o primeiro depoimento, em que negou ter se relacionado com a jovem. Daniel Alves reiterou que tomou aquela decisão por conta do seu casamento.



"Não posso ratificar minha primeira declaração. Nesse dia tinha uma obsessão que era proteger meu casamento, proteger a mulher que amo", finalizou.

Entenda o caso



Preso acusado de estupro, Daniel Alves deverá julgado entre outubro e novembro deste ano. O brasileiro já entrou com três recursos para responder em liberdade à suspeita de estupro. A Justiça espanhola negou todas as solicitações entendendo que ele poderia deixar o país e voltar ao Brasil, como aconteceu com Robinho na Itália, pelo mesmo motivo.



Durante o período preso, Daniel já ofereceu diversas versões sobre o que teria acontecido naquela noite. Já comentou que não conhecia a mulher, depois disse que não havia tido ato sexual e, agora, por fim, alega que tudo foi consensual. As divergências em seu depoimento, segundo ele, foram para proteger seu casamento. Mas foram essas diferentes versões que fizeram com que sua prisão preventiva fosse efetuada.



Até o momento, em investigação realizada pela Justiça Espanhola foram expostas alguns fatos que são condizentes que o depoimento da jovem. Vídeos divulgados pela boate mostram a suposta vítima desolada após ter ido ao banheiro com Daniel Alves. A mulher chorou bastante e se dirigiu aos seguranças do local.



Além disso, a jovem se submeteu a exames logo após o ocorrido e eles comprovaram a presença de sêmen de Daniel Alves no corpo da mulher. Além disso, o lauto também diagnosticou que a jovem sofreu violência sexual após a ida à boate.