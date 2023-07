Casimiro pede Vini Jr no Vasco e atacante do Real Madrid responde: 'Estou de férias'

O influenciador Casimiro Miguel contou com a presença do atacante Vini Jr em uma transmissão ao vivo em seu canal na plataforma "Twitch", na noite de terça-feira (4). O streamer, que é torcedor do Vasco, aproveitou o clima leve para convidar o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira a atuar pelo clube carioca. Em tom de brincadeira, o atleta recusou.

"Só três jogos no Vasco. Nove pontos. Semana que vem", brincou Casimiro, que recebeu logo uma resposta descontraída de Vini Jr: "Não, estou de férias", brincou.

A pedida de Casimiro se deu pelo momento ruim do Vasco na temporada. O Cruz-Maltino foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, e ocupa a 18ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão, com apenas nove pontos. A equipe carioca continua sem técnico desde a saída de Barbieri, em 22 de junho, e segue sob o comando do treinador do sub-20, William Batista.

Casimiro, porém, não terminou a transmissão ao vivo de mãos abanando. O streamer ganhou uma chuteira autografada por Vini Jr com seu novo número a partir da próxima temporada. O jogador brasileiro vai deixar a camisa 20 e vai usar a 7.

De férias após o fim da temporada na Europa, Vini Jr está no Brasil e deve se reapresentar nas próximas semanas ao Real Madrid para iniciar o trabalho de pré-temporada no time merengue. Revelado pelo Flamengo, o atacante tem contrato com o clube espanhol até 2027 e uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,2 bilhões).