Anunciado pelo PSG, Luis Enrique exalta modelo de futebol ofensivo: 'Entretenimento para torcedores'

França - No mesmo dia em que oficializou a saída de Christophe Galtier do comando da equipe, o PSG anunciou Luis Enrique como novo treinador do clube espanhol. Sem trabalhar desde a última Copa do Mundo, o espanhol falou sobre seu modo de ver futebol e comemorou o acerto com o a equipe de Paris.

"Minha ideia de futebol é um futebol de ataque. Entretenimento para os torcedores. Estou muito feliz por estar aqui, aprendendo um novo idioma e descobrindo uma nova cidade", afirmou.

Luis Enrique, de 53 anos, comandou a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2022. Ele deixou a Fúria, após a eliminação precoce nas oitavas de finais pela equipe de Marrocos. Seu contrato com o PSG vai até junho de 2025.

Ex-jogador do Barcelona, do Real Madrid e da seleção espanhola, Luis Enrique iniciou sua carreira como técnico comandando o Barcelona B. Em 2011, assumiu o comando da Roma e na temporada seguinte dirigiu o Celta de Vigo. Seu principal momento foi dirigindo a equipe profissional do Barça em 2015, quando conquistou o título da Liga dos Campeões comandando Neymar Messi e Suárez. Sua passagem pela seleção espanhola durou quatro anos.