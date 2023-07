Antes de acertar com Diniz, Jorge Jesus teria negado proposta para ser interino da Seleção

Fernando Diniz não teria sido a primeira opção da CBF para ser o técnico interino da seleção brasileira. Segundo o jornalista João Guilherme, da "Paramount", o comandante do Fluminense só foi contatado pela entidade após receber uma resposta negativa de Jorge Jesus. O português assinou com o Al-Hilal , da Arábia Saudita.

Jorge Jesus não ficou animado com o convite para ser interino da Seleção, e aceitaria apenas se fosse o titular do cargo até a Copa do Mundo de 2026. Contudo, a CBF aguarda o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que vai comandar a equipe brasileira a partir da Copa América, em 2024.