Real Madrid tem favoritos para substituir Ancelotti em 2024

Com a saída de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira a partir de junho de 2024, os torcedores do Real Madrid já começam a opinar sobre o substituto ideal para o comando da equipe. Em enquete feita pelo jornal espanhol "Marca", os madridistas escolheram o ex-jogador Xabi Alonso como o melhor nome.

Após a CBF anunciar o técnico Fernando Diniz, do Fluminense, como o técnico interino até junho de 2024, o presidente Ednaldo Rodrigues confirmou a contratação de Carlo Ancelotti. O treinador italiano cumprirá o contrato com os espanhóis e chegará para a disputa da Copa América, na metade do próximo ano.

Xabi Alonso, de 41 anos, iniciou a carreira de treinador nas categorias de base do Real Madrid em 2018. Entre 2019 e 2022, ele defendeu o Real Sociedad B. No ano passado, acertou com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e conseguiu levar o time da zona de rebaixamento até a Liga Europa.

Apesar da preferência da torcida, o presidente Florentino Pérez tem o nome de Zinedine Zidane como o favorito para ocupar o cargo. Além de Zidane e Xabi Alonso, o ex-jogador e ídolo merengue Raúl, atual treinador do Real Castilla, também tem força nos bastidores.