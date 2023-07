Flamengo enfrenta o Olímpia e Fluminense terá pela frente o Argentinos Juniors nas oitavas da Libertadores

Rio - Fluminense e Flamengo conheceram nesta quarta-feira os seus adversários nas oitavas de finais da Libertadores. O Rubro-Negro irá encarar o Olímpia, do Paraguai, adversário que já esteve em seu caminho nas quartas de finais de 2021. O Fluminense irá encarar o Argentinos Juniors, equipe que encarou e eliminou na fase de grupos de 2011.

Caso avancem de fase, Flamengo e Fluminense irão se enfrentar nas quartas de finais da competição. Por ter sido primeiro do grupo, o Tricolor irá decidir sua vaga contra os argentinos no Maracanã, enquanto o Rubro-Negro irá selar sua sorte no Paraguai.

Demais clubes brasileiros na competição, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG e Internacional pegaram desafios complicados. O Verdão encara o Galo em busca de uma vaga nas quartas de finais. Já o Furacão irá subir o "morro" para enfrentar o Bolivar, na altitude de La Paz. Por fim, o Colorado terá o River Plate como próximo adversário.



Confira os confrontos:

Atlético Nacional (COL) X Racing (ARG)



Nacional (URU) X Boca Juniors (ARG)



Deportivo Pereira (COL) X Independiente del Valle (EQU)



Atlético-MG (BRA) X Palmeiras (BRA)



Bolívar (BOL) X Athletico-PR (BRA)



River Plate (ARG) X Internacional (BRA)



Flamengo (BRA) X Olímpia (PAR)



Fluminense (BRA) X Argentinos Juniors (ARG)