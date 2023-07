Galvão Bueno detona escolha de Fernando Diniz para ser interino da Seleção: 'Mais um erro'

A escolha de Fernando Diniz para ser o treinador interino da seleção brasileira dividiu as opiniões de diversos jornalistas e torcedores. Uma das figuras mais emblemáticas do jornalismo esportivo, Galvão Bueno detonou a decisão da CBF em escolher o comandante do Fluminense para o cargo. Segundo ele, o estilo autoral de Diniz não casa com o modelo de Carlo Ancelotti, supostamente encaminhado com a Seleção.

"Fernando Diniz será o técnico interino da seleção, mas aí vem mais um erro e algumas perguntas que ficam pelo caminho. O Fernando Diniz é um técnico autoral, ele tem um jeito próprio dele de jogar futebol. Além da posse de bola, do tiki-taka, os jogadores rodam, giram, mudam de posição. O jeito que ele pensa futebol não tem a ver com o jeito que o Ancelotti pensa futebol", afirmou Galvão Bueno.

O jornalista também criticou a falta de um anúncio certo da contratação de Carlo Ancelotti. O treinador italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e ainda não confirmou que acertou com o Brasil. De acordo com Galvão, o tempo que a Seleção está sem um técnico definido é uma ofensa ao futebol brasileiro.

"Começou tudo errado? Não, na minha forma de pensar. Terem escolhido o Ancelotti eu acho um acerto, mas a forma como estão dizendo que foi acertado eu acho absolutamente errada. O Brasil saiu da Copa do Mundo no dia 9 de dezembro, então são praticamente sete meses sem um técnico. Isso é um absurdo. Esperar um ano e meio por um técnico é meio que uma ofensa à história do futebol brasileiro", detonou Galvão Bueno.

"Será que o presidente da CBF pensa sozinho ou tem alguém pensando junto com ele? Quem estiver pensando junto com ele ou se ele estiver sozinho, como puderam chegar até essa decisão de colocar um técnico interino que pensa e joga futebol completamente diferente do outro que chega daqui a um ano para fazer o ciclo até a Copa do Mundo? Não consigo entender, não dá para entender", finalizou.