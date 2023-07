Tênis: Bia Haddad vence de virada na estreia em Wimbledon

Após abandonar o WTA 500 de Easbourne por causa de uma lesão e ser eliminada nas oitavas de final, Bia Haddad se recuperou e estreou com vitória em Wimbledon. Apesar da insistente chuva que atingiu Londres, a brasileira deu a volta por cima no jogo e venceu a cazaque Yulia Putintseva por 2 sets a 1 (com parciais de 3/6, 6/0 e 6/4).

Bia Haddad foi surpreendida pela número 56 do mundo e foi derrotada por 6 a 3 no primeiro set. Em meio as paralisações do jogo por causa da chuva, a número 13 do ranking conseguiu se recuperar e virou o placar com vitórias por 6 a 0 no segundo set e 6 a 4 no terceiro set. Foi a terceira vez que a brasileira avançou para a segunda rodada de Wimbledon.

Semifinalista em Roland Garros, a brasileira vai encarar a romena Jaqueline Cristian, 133 do mundo, na segunda rodada da competição. Em caso de classificação para a terceira fase, Bia Haddad alcançará a sua melhor marca no Grand Slam da Inglaterra. A tenista tenta voltar ao top 10 do ranking mundial.