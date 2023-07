Depois de deixar o Vasco, Andrey Santos pode ser emprestado ao Porto, afirma jornal

Rio - Após encerrar seu contrato de empréstimo com o Vasco, o meia Andrey Santos, de 19 anos, poderá ter um novo clube. De acordo com informações do jornal português "Record", o Porto tem interesse em em adquirir o jogador por empréstimo.

De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, que é especialista em transferências, as conversas entre o Chelsea e o Porto não estão evoluindo. O novo treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino, ainda não iniciou os trabalhos com o elenco, e irá avaliar a situação antes de tomar decisões.

O jovem foi negociado pelo Cruz-Maltino com o Chelsea no ano passado, foi emprestado ao clube carioca por seis meses, e recentemente voltou ao clube inglês para iniciar a pré-temporada. A equipe de Londres desembolsou algo em torno de 18 milhões de libras (cerca de R$ 111 milhões, na cotação atual) pelo jogador.