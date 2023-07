Novo técnico do PSG comenta sobre a situação de Neymar e Mbappé no clube francês

O Paris Saint-Germain deu mais um grande passo na história do clube. Na manhã desta quarta-feira (5), o PSG anunciou a chegada de Luis Henrique, ex-treinador da seleção espanhola na Copa do Mundo do Catar e do Barcelona na época de ouro do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar). Em entrevista coletiva, o técnico comentou sobre o futuro de Mbappé, craque do time.



"Ele tem contrato e não sabemos o que está acontecendo nos bastidores porque as coisas estão sempre mudando. Teremos um elenco forte, tenho certeza disso. Quando assinei, já sabia que estava tudo em aberto no time. No mercado algumas coisas podem acontecer", disse.

O camisa 7 do Paris tem contrato até junho de 2024 e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. O principal clube interessado no atacante é o Real Madrid, cujo Mbappé sempre destacou vontade de jogar. O PSG quer estender o vínculo até 2025 e aguarda uma definição do francês.



Outra estrela do clube, velho conhecido de Luis Henrique, é Neymar. O brasileiro, que recentemente se envolveu em diversas polêmicas em sua vida particular, também tem futuro indefinido no PSG. Apesar do contrato até junho de 2025, diversas especulações sobre uma transferência surgiram ao final da temporada 2022/23, com o Manchester United sendo o caminho mais cotado. O novo treinador disse ainda não ter tido contato com o camisa 10 e garantiu mudanças no planejamento do clube



"Eu não conversei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes. Com mais ninguém. Teremos a oportunidade de nos conhecer. É algo interno a nós. Quero que minhas decisões sejam baseadas em nosso treinamento. Veremos o que acontece. O PSG é um time de ponta. Haverá mudanças. Como disse o presidente, é claro que devemos ter um estilo que emocione os torcedores e os faça curtir cada semana", concluiu



Após passagem de ouro pelo Barcelona, onde venceu todos os campeonatos nacionais e internacionais, Luis Henrique se tornou treinador da Espanha em 2018. Quatro anos depois, após a Copa do Mundo do Catar, o espanhol fechou com o clube francês por duas temporadas e opção de extensão do vínculo por mais um ano.