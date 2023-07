Apoiador do Olimpia não teme duelo com Flamengo na Libertadores: 'Por que reclamar?'

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, que aconteceu nesta quarta-feira (05), definiu que o Flamengo enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nesta etapa da competição. Embora o Rubro-Negro seja o atual campeão do torneio e um dos favoritos a vencê-lo novamente, alguns jogadores do clube paraguaio se mostraram contente ao saber que enfrentarão a equipe carioca na competição.

Em uma transmissão ao vivo na plataforma "Twitch", os jogadores Alejandro Silva e Gastón Oliveira assitiam o sorteio e, ao saber que enfrentariam o Flamengo nas oitavas de final, o primeiro comemorou. Segundo o meia uruguaio, uma hora da competição, o clube paraguaio teria que enfrentar o Rubro-Negro, caso busque a taça.

"Me deem, me deem (eles) agora. Uma hora vamos ter que enfrentar. Por que reclamar? Uma hora vamos ter que enfrentá-los. Ou agora, ou nas quartas, ou na semi, ou na final", iniciou o uruguaio.



"Uma hora vai ter que enfrentar. Temos que jogar, o que vai fazer? Tchau. Não tem escolha, tem que jogar. Que venham", complementou.

Gastón Oliveira também comentou sobre o resultado do sorteio. O goleiro teve uma reação mais comedida que a do uruguaio, mas manteve a mesma opinião de que, caso queira ser campeão da Libertadores, uma hora terá que enfrentar o Flamengo. Flamengo e Olimpia se enfrentaram recentemente na Libertadores, nas quartas de finais da edição de 2021. Naquela ocasião, o Rubro-Negro goleou a equipe paraguaia duas vezes, primeiramente por 4 a 1 e depois por 5 a 1.

As oitavas de finais da Libertadores estão previstas para acontecer entre nos dias 2 e 9 de agosto. As datas e horários das partidas serão definidas posteriormente pela Conmebol.