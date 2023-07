Ancelotti está estudando português e deseja morar no Rio, afirma jornalista

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é dado como certo como novo treinador da seleção brasileira. Apesar de nenhuma das partes terem oficializado algo como um pré-contrato, o italiano realmente estaria inclinado a morar no Rio de Janeiro e já estaria estudando português. As informações são do jornalista do SporTV, André Rizek.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, e posteriormente é aguardado para assumir a seleção brasileira. O italiano tem uma carreira supervitoriosa no futebol europeu com quatro títulos da Liga dos Campeões (dois pelo clube espanhol e dois pelo Milan). Ele também passou por Chelsea, Bayern e PSG.

A CBF anunciou que Fernando Diniz será o responsável por dirigir a seleção brasileira de forma interina, enquanto Ancelotti não chega. O treinador irá acumular o cargo e seguir como treinador do Fluminense.