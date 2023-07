Confirmado na Seleção Olímpica, Ramon Menezes comenta contratação de Diniz: 'Grande profissional'

Rio - Nesta quarta-feira (5), Fernando Diniz foi apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como novo técnico interino da seleção brasileira, ocupando o lugar de Ramon Menezes. Em rápida entrevista ao fim do evento, Ramon, confirmado na Seleção Olímpica, elogiou o novo comandante e afirmou que a relação com o colega de profissão será muito boa, destacando a possibilidade de trocar informações.

"Uma grande pessoa, um grande profissional. Fico feliz porque se trata também de um ex-atleta, muito preparado, atingindo seu objetivo", iniciou.

Fernando Diniz teve alguns contatos recentes com o antigo interino da Seleção devido às convocações nas primeiras janelas após a Copa do Catar e ao Mundial Sub-20, ambas comandadas por Ramon Menezes.

"Está tudo muito recente. Diniz esteve ontem na CBF, hoje tivemos nosso encontro aqui. Todo mundo sabe que eu trabalho aqui no dia-a-dia. Eu tive a oportunidade de conversar há um tempo em relação a alguns jogadores, especificamente sobre a liberação do Alexsander para o Mundial e aproveitamos para conversarmos sobre outras coisas. Tenho certeza de que nosso relacionamento será muito bom", concluiu Ramon.

Ramon Menezes falou por aqui sobre seus próximos desafios. Ele será o treinador da Seleção Olímpica #ODia @jornalodia pic.twitter.com/C4A3f5LNIJ — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) July 5, 2023

Deixando o cargo de interino da seleção brasileira principal, Ramon Menezes, que comanda o sub-20, acumulará também a função na Canarinho em busca do terceiro título olímpico e a conquista do Pan-Americano, que será disputado em Santiago, no Chile. Ele comemorou a nova oportunidade e agradeceu ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

"Sempre agradeço ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por sempre estar me dando oportunidades. Está vindo aí o Pan-Americano, que é uma competição importante que o Brasil vai disputar, assim como foram Sul-Americano e o Mundial (ambos sub-20). Agora é trabalhar já pensando nesses jogadores, que são o futuro do futebol brasileiro.