Vini Jr coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Rio - O atacante Vini Jr, do Real Madrid, viveu um dia especial no Rio de Janeiro. O jogador, de 22 anos, foi homenageado nesta quarta-feira (5), no Maracanã, com as medalhas de Tiradentes e Pedro Ernesto, além de receber o título de Cidadão Carioca e eternizar os pés na Calçada da Fama do estádio que o projetou para o futebol.

A cerimônia também foi um marco na luta contra o racismo no futebol. O Governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou a lei nº10.053/23, conhecida como Lei Vini Jr. A medida determina a paralisação ou encerramento da partida em caso de conduta racista, como aconteceu com o jogador durante o jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, em maio.

"Espero que minha família esteja orgulhosa de mim por tudo o que eles fizeram para eu chegar até aqui. Sou muito novo e não esperava isso tão novo. Estrear no Maracanã e poder receber tantos prêmios em um lugar especial para mim. Lugar que assisti muitos jogos do Flamengo. Tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e por esse lugar. Estou feliz e me pergunto se mereço tanto", disse Vini Jr.

Com o fim da temporada na Europa, Vini Jr está de férias no Rio de Janeiro. Recentemente, ele esteve presente para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Aucas, do Equador, no Maracanã, pela Libertadores. O jogador marcou 23 gols e deu 21 assistências em 55 jogos com o Real Madrid na última temporada.