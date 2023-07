Ex-Real Madrid entra na mira de clube de John Textor e equipe de Messi

Eden Hazard custou 115 milhões de euros aos cofres do Real Madrid Gabriel Bouys/AFP Sem clube desde o fim da última temporada europeia, o ponta Eden Hazard, ex-Real Madrid, chamou a atenção do Inter Miami, time dos Estados Unidos que recentemente acertou a contratação de Lionel Messi, e do RWD Molenbeek, equipe que tem como proprietário John Textor, que também é dono majoritário da SAF do Botafogo.Segundo o jornal "Relevo", a oferta do time americano seria financeiramente mais vantajosa. Hazard se encaixaria na vaga de "jogador designado" da Liga dos Estados Unidos, que significa que o qualquer equipe do campeonato pode contratar até três jogadores fora de seu teto salarial. No caso do Inter Miami, essas vagas estariam preenchidas por Messi e Sergio Busquets, que recentemente também acertou com o mesmo time.

Já oferta do clube de John Textor, segundo o jornal "L'Equipe" atrairia o ex-Real Madrid pelo fato de seu irmão Kylian Hazard também jogar na mesma equipe. Além disso, ele continuaria atuando no futebol europeu e estaria no seu país de origem.

Após brilhar no Chelsea, Hazard foi comprado pelo Real Madrid em 2019/20 por 115 milhões de euros, sendo a contratação mais cara da história do time espanhol. Entretanto, ele conviveu com inúmeros problemas físicos no clube e se tornou uma grande decepção para a torcida merengue. Na sua última temporada pela equipe, ele disputou apenas 10 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Ao final da temporada, ele rescindiu amigavelmente com o Real Madrid e se tornou livre para se transferir para outro clube.