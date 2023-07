Arábia Saudita: clube de Firmino tem interesse na contratação de Mané

Roberto Firmino e Sadio Mané juntos de novo? É o desejo do Al-Ahli, da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o clube da Arábia Saudita tem interesse na contratação do atacante senegalês e vai lhe oferecer um contrato válido por três anos.

Vale lembrar que Firmino foi oficializado como reforço do time saudita na última terça-feira, 04. O brasileiro, que também é ídolo do Liverpool, estava livre no mercado e firmou contrato válido até junho de 2026 ( clique aqui e relembre ).

Cabe destacar que, hoje, Sadio Mané é jogador do Bayern de Munique. No entanto, a expectativa é de que ele não permaneça no clube da Baviera.