Tênis: De virada, Thiago Monteiro é derrotado na estreia em Wimbledon

Thiago Monteiro não conseguiu repetir o feito de sua compatriota Bia Haddad Maia e foi eliminado na sua estreia em Wimbledon. Com parciais de 4/6, 7/5, 7/5 e 6/3, o brasileiro foi superado pelo número 43 do mundo, o americano Christopher Eubanks.

O único representante do Brasil na chave masculina de simples, Monteiro começou a partida com uma atuação muito sólida e conquistou o primeiro set. Na segunda parcial, Eubanks elevou o nível do duelo e se aproveitou da falta de iniciativa de Thiago nos momentos mais decisivos e cometendo pouquíssimos erros faturou os três sets em sequência fechando a partida.

Na segunda rodada, Christopher Eubanks terá um grande desafio pela frente. Seu adversário será número o 13 do mundo, o britânico Cameron Norrie.