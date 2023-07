Williams lança pintura especial para o GP da Inglaterra

Uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a Williams completará a marca de 800 GPs disputados em toda sua história no próximo final de semana na Inglaterra. Para comemorar esse número histórico, a escuderia divulgou, através de suas redes sociais, uma pintura comemorativa que será utilizada em Silverstone à partir da sexta-feira.

O desenho do carro vai trazer uma bandeira do Reino Unido, em homenagem as origens da equipe e de seu fundador, Sir Frank Williams, que morreu em novembro de 2021. Além disso, na parte lateral do veículo terá uma marcação com o número 800 em destaque.

Vale mencionar que a Williams bateria a marca oficialmente no final de semana do GP da Hungria, uma etapa após a Inglaterra, mas por conta do cancelamento da corrida em San Marino, a equipe decidiu manter o planejamento inicial e celebrar com seus torcedores correndo no seu país de origem.

A Williams ocupa a 9ª colocação no campeonato de construtores de Fórmula 1 com apenas sete pontos marcados em dez etapas disputadas. Alexander Albon foi o responsável por todos os pontos da equipe até aqui na temporada.